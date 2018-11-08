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Сергей Столер, Николае Паскару и Олег Склифос

Молдавские борцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате мира

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Команда сформирована из спортсменов, подготовленных Национальной федерацией борьбы "Воевод".

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Молдавские борцы успешно выступили на чемпионате мира по боевым искусствам, который прошел в Италии в городе Каррара, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова председатель Национальной федерации "Воевод" Николай Паскару.

Он рассказал, что команда Молдовы была сформирована из спортсменов, подготовленных Национальной федерацией борьбы "Воевод".

Воевод
из личного архива Николай Паскару
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"Это был особенный чемпионат для нас, потому что мы действительно на протяжении года серьезно к нему готовились.Это событие собрало более шести тысяч спортсменов из более чем ста стран", - отметил Паскару.

Как уточнил вице-президент Национальной федерации "Воевод" Олег Склифос в разных весовых категориях по две золотые медали завоевали Кириак Сергей и Делеу Николае по кикбоксингу и К-1. Также золото принесли Молдове Збырня Василе (К-1), Острован Думитру (кикбоксинг). Бырнат Ян и Цапу Денис (оба К-1) получили серебро. Бронзу отвоевал Крецу Денис в боях ММА.

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"Нет никакого прецедента в том, что молдавская команда выиграла. Мы принесли стране шесть золотых медалей, две серебряные и одну бронзу. Это гордость для нас.  За этими медалями восемь лет тренировок, десятки соревнований и результат нас очень радует", - сказал Склифос.

Он открыл и главный секрет многолетних успехов молдавских борцов на международных соревнования.

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"Мы смогли разрушить стереотипы. Выступая на мировых первенствах делегации из Молдовы даже не мечтали выиграть, надеясь, самое большее не пьедестал. Мы же изначально ставили цель победить. Этот психологический аспект очень важен. Другое –  регулярные тренировки, максимальная отдача", - объяснил специалист.

Как рассказали выступающие на пресс-конференции, молдавским спортсменам предстоит показать себя на еще одном чемпионате. Он пройдет в Бухаресте в декабре.

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Теги:
федерация "Воевод", кикбоксинг
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