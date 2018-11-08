Молдавские борцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате мира

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Молдавские борцы успешно выступили на чемпионате мира по боевым искусствам, который прошел в Италии в городе Каррара, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова председатель Национальной федерации "Воевод" Николай Паскару.

Он рассказал, что команда Молдовы была сформирована из спортсменов, подготовленных Национальной федерацией борьбы "Воевод".

из личного архива Николай Паскару Молдавские бойцы отличились в Италии

"Это был особенный чемпионат для нас, потому что мы действительно на протяжении года серьезно к нему готовились.Это событие собрало более шести тысяч спортсменов из более чем ста стран", - отметил Паскару.

Как уточнил вице-президент Национальной федерации "Воевод" Олег Склифос в разных весовых категориях по две золотые медали завоевали Кириак Сергей и Делеу Николае по кикбоксингу и К-1. Также золото принесли Молдове Збырня Василе (К-1), Острован Думитру (кикбоксинг). Бырнат Ян и Цапу Денис (оба К-1) получили серебро. Бронзу отвоевал Крецу Денис в боях ММА.

Николай Паскару: Молдове нужен мудрый воевода>>>

"Нет никакого прецедента в том, что молдавская команда выиграла. Мы принесли стране шесть золотых медалей, две серебряные и одну бронзу. Это гордость для нас. За этими медалями восемь лет тренировок, десятки соревнований и результат нас очень радует", - сказал Склифос.

Он открыл и главный секрет многолетних успехов молдавских борцов на международных соревнования.

© AP Photo / Eric Jamison Боксер Мэйуэзер-младший объявил о завершении карьеры

"Мы смогли разрушить стереотипы. Выступая на мировых первенствах делегации из Молдовы даже не мечтали выиграть, надеясь, самое большее не пьедестал. Мы же изначально ставили цель победить. Этот психологический аспект очень важен. Другое – регулярные тренировки, максимальная отдача", - объяснил специалист.

Как рассказали выступающие на пресс-конференции, молдавским спортсменам предстоит показать себя на еще одном чемпионате. Он пройдет в Бухаресте в декабре.