Долой предрассудки: граждане не должны пренебрегать своим здоровьем

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. В пресс-центре Sputnik Молдова эксперты обсудили ситуацию вокруг вакцинации детей в республике.
В Молдове не привитым школьникам запрещают посещать занятия. Речь идет, главным образом, о вакцине от кори, так как в стране уже объявлена эпидемия.
Ранее, 30 октября, Конституционный суд (КС), рассмотрев обращение депутата парламента от ПСРМ Владимира Односталко и адвоката Фадея Нагачевского о конституционности закона о вакцинации детей, постановил, что прививки являются обязательными для всех маленьких жителей республики.
Также КС признал конституционным ограничение детей на обязательное начальное и среднее образование до предъявления документа о вакцинации.
Что делать детям?
Депутат парламента, член комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко отметил, что таким образом в Молдове нарушается право человека на получение образования.
"Мы не ставили вопрос так: делать или не делать прививки детям? Это личное дело каждого человека. Другой вопрос - общественное здоровье . Вот, что важно. Мы говорили о праве на образование, которое прописано в Конституции. Давайте предоставим детям альтернативу. Что они должны делать? Сидеть дома и бить баклуши?", - задался вопросом депутат.
Он добавил, что вслед за школьниками не могут выходить на работу и их родители. Парламентарий считает, что ученикам необходимо продолжать обучение и "ответственные за это лица должны продумать, как это обеспечить".
Ситуация с корью и прививками
Как рассказала государственный секретарь министерства здравоохранения Алена Сербуленко, на данный момент в стране зарегистрировано 312 случаев заболеваний корью.
Это катастрофа: в Молдове не удается погасить вспышку кори>>>
По ее словам, вспышку инфекционного заболевания в стране уже предсказывали в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Как считает Сербуленко, об этом говорят показатели охвата вакцинации в стране.
"У нас с 2005 по 2009 годы, когда только начиналась национальная программа иммунизации, охват населения по вакцинации составлял 95-97%. Начиная с 2009 года эта цифра пошла на убыль", - подчеркнула участница пресс-конференции.
Она полагает, что причина – нехватка семейных врачей во многих населенных пунктах, из-за чего граждане получают менее качественную информацию о прививках. Также люди стали меньше доверять системе здравоохранения и подвержены влиянию социальных сетей и других сайтов и форумов в интернете.
Что касается кори, Сербуленко уточнила, что как детям, так и взрослым необходимо пройти вакцинацию, ведь регулярно регистрируются новые случаи кори или подозрения на наличие этой болезни.
"Речь идет об инфекционных заболеваниях, а инфекции не знают границ. Иммунизация - самый надежный и эффективный способ обеспечить безопасность людей. С помощью программы иммунизации в Молдове предупреждают около 13 заболеваний" – сказала Сербуленко.
Специалист считает, что гражданам стоит больше доверять врачам и не пренебрегать своим здоровьем.
Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.