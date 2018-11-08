Долой предрассудки: граждане не должны пренебрегать своим здоровьем

Ситуация с корью в стране настораживает - в Молдове объявлена эпидемия, а детям без вакцин запрещают посещать школу. Эксперты решили выяснить, как быть в этой ситуации.

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. В пресс-центре Sputnik Молдова эксперты обсудили ситуацию вокруг вакцинации детей в республике.

В Молдове не привитым школьникам запрещают посещать занятия. Речь идет, главным образом, о вакцине от кори, так как в стране уже объявлена эпидемия.

Ранее, 30 октября, Конституционный суд (КС), рассмотрев обращение депутата парламента от ПСРМ Владимира Односталко и адвоката Фадея Нагачевского о конституционности закона о вакцинации детей, постановил, что прививки являются обязательными для всех маленьких жителей республики.

© Sputnik / Igor Zarembo Эпидемия кори в Молдове: безответственные родители или бесполезные вакцины

Также КС признал конституционным ограничение детей на обязательное начальное и среднее образование до предъявления документа о вакцинации.

Что делать детям?

Депутат парламента, член комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко отметил, что таким образом в Молдове нарушается право человека на получение образования.

"Мы не ставили вопрос так: делать или не делать прививки детям? Это личное дело каждого человека. Другой вопрос - общественное здоровье . Вот, что важно. Мы говорили о праве на образование, которое прописано в Конституции. Давайте предоставим детям альтернативу. Что они должны делать? Сидеть дома и бить баклуши?", - задался вопросом депутат.

Он добавил, что вслед за школьниками не могут выходить на работу и их родители. Парламентарий считает, что ученикам необходимо продолжать обучение и "ответственные за это лица должны продумать, как это обеспечить".

Ситуация с корью и прививками

Как рассказала государственный секретарь министерства здравоохранения Алена Сербуленко, на данный момент в стране зарегистрировано 312 случаев заболеваний корью.

Это катастрофа: в Молдове не удается погасить вспышку кори>>>

По ее словам, вспышку инфекционного заболевания в стране уже предсказывали в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Как считает Сербуленко, об этом говорят показатели охвата вакцинации в стране.

"У нас с 2005 по 2009 годы, когда только начиналась национальная программа иммунизации, охват населения по вакцинации составлял 95-97%. Начиная с 2009 года эта цифра пошла на убыль", - подчеркнула участница пресс-конференции.

Она полагает, что причина – нехватка семейных врачей во многих населенных пунктах, из-за чего граждане получают менее качественную информацию о прививках. Также люди стали меньше доверять системе здравоохранения и подвержены влиянию социальных сетей и других сайтов и форумов в интернете.

Что касается кори, Сербуленко уточнила, что как детям, так и взрослым необходимо пройти вакцинацию, ведь регулярно регистрируются новые случаи кори или подозрения на наличие этой болезни.

© Sputnik / Igor Russak Это катастрофа: в Молдове не удается погасить вспышку кори

"Речь идет об инфекционных заболеваниях, а инфекции не знают границ. Иммунизация - самый надежный и эффективный способ обеспечить безопасность людей. С помощью программы иммунизации в Молдове предупреждают около 13 заболеваний" – сказала Сербуленко.

Специалист считает, что гражданам стоит больше доверять врачам и не пренебрегать своим здоровьем.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.