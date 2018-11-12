Изменятся ли тарифы на теплоэнергию в Кишиневе

Во вторник, 13 ноября, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "О ситуации с тарифами в Кишиневе".

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В ходе мероприятия руководитель общественной организации по защите прав потребителей Salvgardare Майя ЛАГУТА расскажет о ситуации в жилом фонде муниципия Кишинев, о необходимости существенного снижения тарифа на теплоэнергию, о сложившейся ситуации с "Апэ-Канал", о кондоминиумах и о новой форме управления жилым фондом.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.