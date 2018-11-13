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Пресса

В Кишиневе пройдут бои сильнейших каратистов мира

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В среду, 14 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему: "Впервые в Молдове пройдет абсолютный Чемпионат мира по полноконтактному карате".

КИШИНЕВ, 13 ноя- Sputnik. В Молдове 17-18 ноября в спортивном комплексе Футзал Арена FMF Чореску пройдёт Кубок Европы среди юниоров и Чемпионат Европы среди взрослых в абсолютной весовой категории.

Лучшие представители 25 стран со всей Европы соберутся для того, чтобы определить сильнейшего бойца континента.
Особенно важен этот турнир тем, что на нём будут отобраны сильнейшие бойцы для того, чтобы представлять Европу на предстоящем Абсолютном Чемпионате Мира по Карате Киокушинкай, который пройдёт в 2019 году в Токио.

О предстоящем событии расскажут:
— тренер молодёжной сборной Молдовы, руководитель клуба "Хатман" Тимофей ФУРДУЙ;
— тренер национальной сборной Молдовы по "ката", руководитель клуба "Ояма" Игорь БОГДАНОВИЧ;
— главный тренер национальной сборной Молдовы, президент Национальной Спортивной Федерации Карате Киокушинкайкан Молдовы Траян ВЕЛИКСАР;

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
Чемпионат мира, спорт, Каратэ
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