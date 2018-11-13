Экстремальная журналистика - новые тренды в СМИ

В четверг, 15 ноября, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik (Кишинёв) на тему: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях".

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ приглашают желающих на новый мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik.

В качестве лектора выступит заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (Россия), кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей СОЛОМАТИН.

На интерактивном занятии слушатели познакомятся с практическим опытом работы российских и зарубежных журналистов в ситуациях противодействия террористическим угрозам и массовым беспорядкам, при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, в условиях вооруженных конфликтов или боевых действий, с методами сбора, анализа и передачи информации в экстремальных условиях. Речь пойдет и об этических проблемах при освещении чрезвычайных ситуаций, психологическом состоянии и слагаемых личной безопасности журналиста, а также о навыках по оказанию первой медицинской помощи.

Участие в мастер-классе бесплатное, но существует ограничение по количеству слушателей. Желающих принять участие в мероприятии просим зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке.

Аккредитация для СМИ:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.