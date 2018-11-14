В Молдове пройдет Чемпионат Европы по карате

В среду, 14 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Впервые в Молдове пройдет абсолютный Чемпионат Европы по полноконтактному карате".

17-18 ноября в Молдове в спортивном комплексе Футзал Арена FMF Чореску пройдёт Кубок Европы среди юниоров и Чемпионат Европы среди взрослых в абсолютной весовой категории.

Лучшие представители 25 стран со всей Европы соберутся для того, чтобы определить одного сильнейшего бойца континента.

Особенно важен этот турнир тем, что на нём будут отобраны сильнейшие бойцы для того, чтобы представлять Европу на предстоящем Абсолютном Чемпионате Мира по Карате Киокушинкай, который пройдёт в 2019 году в Токио.

О предстоящем событии расскажут:

— тренер молодёжной сборной Молдовы, руководитель клуба "Хатман" Тимофей ФУРДУЙ;

— тренер национальной сборной Молдовы по "ката", руководитель клуба "Ояма" Игорь БОГДАНОВИЧ;

— главный тренер национальной сборной Молдовы, президент Национальной Спортивной Федерации Карате Киокушинкайкан Молдовы Траян ВЕЛИКСАР.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.