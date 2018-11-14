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Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой

Специфика работы журналиста в экстремальных условиях

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В четверг, 15 ноября, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik (Кишинёв) на тему: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ приглашают желающих на новый мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik.

В качестве лектора выступит заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (Россия), кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей СОЛОМАТИН.

На интерактивном занятии слушатели познакомятся с практическим опытом работы российских и зарубежных журналистов в ситуациях противодействия террористическим угрозам и массовым беспорядкам, при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, в условиях вооруженных конфликтов или боевых действий, с методами сбора, анализа и передачи информации в экстремальных условиях. Речь пойдет и об этических проблемах при освещении чрезвычайных ситуаций, психологическом состоянии и слагаемых личной безопасности журналиста, а также о навыках по оказанию первой медицинской помощи.

Участие в мастер-классе бесплатное, но существует ограничение по количеству слушателей. Желающих принять участие в мероприятии просим зарегистрироваться, заполнив форму по адресу: https://goo.gl/forms/r2RP3trjME93WvWv1.

Аккредитация для СМИ:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
журналистка, мастер-класс
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