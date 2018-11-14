В Молдове выступают за снижение тарифов на теплоэнергию

Молдавские общественники считают, что в стране несправедливо завысили цены на тепло.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Руководитель общественной организации по защите прав потребителей "Salvgardare" Майя Лагута настаивает на существенном снижении тарифа на теплоэнергию. Об этом она заявила в пресс-центре Sputnik Молдова.

Лагута считает, тариф необходимо снизить на 50 процентов.

"Существующий тариф изначально сильно завышен. Он никакого отношения не имеет к реальной ситуации. Всего 233 лея за одну гигакалорию должно быть достаточно для содержания сетей в соответствии со строительными нормами. А теперь установили тариф в 1122 лея. И самое интересное, что никто не возмутился", - подчеркнула правозащитница.

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Говоря о подаче теплоэнергии в дома граждан Молдовы, Лагута уточнила, что многие жильцы не имеют индивидуального контракта с поставщиком.

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Это, по мнению общественницы, дает возможность недобросовестным поставщикам вводить в заблуждение клиентов и уклоняться от ответственности в случае каких-то неисправностей с оборудованием и подачей тепла.

"Настаиваю, чтобы были заключены прямые индивидуальные контракты без дополнительных условий, какие ставят поставщики. Причем именно последние обязаны заключить контракт с потребителем. Иначе отсутствие контракта - это нарушение закона", - объяснила Лагута.

Она считает, что молдавским гражданам пора действовать и бороться за свои права, чтобы не допустить манипуляций со стороны разных поставщиков и не переплачивать ни за какие услуги.