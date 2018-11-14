В Молдове собираются сильнейшие бойцы карате Европы

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Проведение чемпионата Европы по карате – беспрецедентное для Молдовы спортивное событие. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова заявил главный тренер национальной сборной Молдовы, президент национальной спортивной федерации карате киокушинкайкан Траян Великсар.

"В Кишиневе пройдет экстраординарное для нашей страны спортивное событие. Несмотря на то, что у нас проводятся турниры разных уровней, в таком количестве и в таком составе сильнейшие спортсмены Европы в Молдову еще не приезжали. Поэтому, я думаю, событие должно привлечь интерес зрителей со всего мира", - сказал Великсар.

Он уточнил, что этот чемпионат Европы пройдет в абсолютной весовой категории, т.е. все бои состоятся в одном весе – это традиция в киокушинкай. Перед этим состоится Кубок Европы среди юниоров по стандартной схеме.

Отвечая на вопрос о том, как было принято решение о проведении европейского первенства в Кишиневе, Великсар отметил, что идея организации турнира в Молдове появилась давно.

"В какой-то момент эта мысль облекла реальные формы, нас поддержали партнеры – в результате чемпионат Европы состоится в нашей стране", - сказал президент профильной федерации.

Он также подчеркнул, что на турнир приедут известные спортсмены, среди которых звезды – россияне Игорь Загайнов и Алексей Галиев, испанец Александр Наварра, чемпион Европы Патрик Сипьен и другие.

Чемпионат Европы пройдет в спортивном комплексе Футзал Арена FMF Чореску 17-18 ноября. Вход бесплатный.