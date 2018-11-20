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Флаги Баварии, Германии и Евросоюза на правительственном здании

Немецкий след в истории Молдовы: как проходила интеграция двух культур

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Пресс-центр
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В среду, 21 ноября, в 17:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет передача в рамках проекта Sputnik.Знания на тему: "Этносы Молдовы. История немцев".

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. В 2018 году в Молдове отмечают 204-летие обоснования немецких колонистов в Бессарабии. Но "немецкий след" в истории Молдовы обозначился намного раньше.

Еще при Карле Великом тевтонские колонисты заселяют Трансильванию и территорию западной Молдавии. Немецкие поселенцы построили замечательные города и замки, распространили свою культуру. Топоним Moldau, вероятно, древнегерманского происхождения. В начале XIX века немецкие колонисты приглашены в Бессарабию, где они успешно интегрировались в общество.

Об интересных страницах истории немцев в Молдове, об их жизни в современной РМ расскажут:

— председатель общественной Ассоциации Немецкий Дом HOFFNUNG Татьяна ЮРЬЕВА;
— председатель Ассоциации географов и этнологов Молдовы, член Молдавского историко-географического общества, доктор географии Дорин ЛОЗОВАНУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

 

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
немцы, этносы, история Молдовы
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