Немецкий след в Молдове: интеграция двух культур

В среду, 21 ноября, в пресс-центре Sputnik Молдова в рамках проекта Sputnik.Знания состоится беседа экспертов на тему: "Этносы Молдовы. История немцев".

В 2018 году в Молдове отмечают 204-летие обоснования немецких колонистов в Бессарабии. Но "немецкий след" в истории Молдовы обозначился намного раньше.

Еще при Карле Великом тевтонские колонисты заселяют Трансильванию и территорию западной Молдавии. Немецкие поселенцы построили замечательные города и замки, распространили свою культуру. Топоним Moldau, вероятно, древнегерманского происхождения. В начале XIX века немецкие колонисты приглашены в Бессарабию, где они успешно интегрировались в общество.

Об интересных страницах истории немцев в Молдове, об их жизни в современной РМ расскажут:

— председатель общественной Ассоциации Немецкий Дом HOFFNUNG Татьяна ЮРЬЕВА;

— председатель Ассоциации географов и этнологов Молдовы, член Молдавского историко-географического общества, доктор географии Дорин ЛОЗОВАНУ.

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