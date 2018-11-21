Немецкий след в Молдове: интеграция двух культур

В 2018 году в Молдове отмечают 204-летие обоснования немецких колонистов в Бессарабии. Но "немецкий след" в истории Молдовы обозначился намного раньше.
Еще при Карле Великом тевтонские колонисты заселяют Трансильванию и территорию западной Молдавии. Немецкие поселенцы построили замечательные города и замки, распространили свою культуру. Топоним Moldau, вероятно, древнегерманского происхождения. В начале XIX века немецкие колонисты приглашены в Бессарабию, где они успешно интегрировались в общество.
Об интересных страницах истории немцев в Молдове, об их жизни в современной РМ расскажут:
— председатель общественной Ассоциации Немецкий Дом HOFFNUNG Татьяна ЮРЬЕВА;
— председатель Ассоциации географов и этнологов Молдовы, член Молдавского историко-географического общества, доктор географии Дорин ЛОЗОВАНУ.
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