Когда-то было наоборот: немцы ехали в Молдову за хорошей жизнью

В истории Молдовы есть много интересных, увлекательных, но малоизвестных страниц. Среди них можно назвать и историю немецких переселенцев, обосновавшихся в Бессарабии.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. О драматичной истории немцев, переселившихся в начале XIX века в нашу страну, рассказали в пресс-центре Sputnik Молдова доктор географии Дорин Лозовану и председатель Немецкого Дома Hoffnung Татьяна Юрьева.

Когда многие жители Бадена, Вюртенберга, Эльзаса и других южнонемецких земель, подвергавшиеся религиозным притеснениям, сталкивавшиеся с экономическими, демографическими и другими проблемами, узнали о возможности эмигрировать в Бессарабию и создать поселения на выгодных условиях, предложенных Российской империей, они воспользовались таким шансом, отметил Лозовану.

"Первые колонисты, по документам – более двух тысяч немецких семей – порядка девяти тысяч человек, начиная с 1814 года, начали пребывать в Бессарабию. Они основали 24 поселения – сельскохозяйственные колонии, которые потом расширились. Эта иммиграция продолжалась вплоть до 1842 года", - отметил ученый.

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Другая волна переселенцев прибыла из Польши. "Из Варшавского региона в Бессарабию также прибывали колонисты. Причиной исхода послужило межэтническое напряжение между поляками и немцами и экономические проблемы. Большинство из этих мигрантов по вере были протестантами, лютеранами, реформатами", - подчеркнул эксперт.

Путь в Молдову для немецких переселенцев был непростым – около десяти процентов из них по дороге умерли. "Из города Ульм на пароходах по Дунаю они добирались до Бессарабии. При этом условия транспортировки были далеко не идеальными. Такое путешествие длилось от двух месяцев до полугода. Другие прибывали из северной Германии и Польши, добираясь к нам на повозках", - рассказал географ.

По его словам, прибывшие в Бессарабию немцы получили культурную автономию, широкие религиозные свободы. У них была своя администрация, органы самоуправления, образовательные и юридические структуры. Первоначально земельные наделы были выделены колонистам в центральной части южной Бессарабии, а затем колонисты расселились и в других районах, в том числе на севере нынешней Молдовы.

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К 1940 году на территории будущей Республики Молдова проживало около 120 тысяч немцев, но в результате депортаций их численность значительно снизилась.

Как отметила Татьяна Юрьева, согласно переписи населения, проводившейся в 2014 году, немцев в Молдове, включая Приднестровье, насчитывалось около трех тысяч. "К сожалению, в последние четыре года миграция из страны нарастает. Этот процесс коснулся и немцев. Они уезжают как поздние переселенцы, как мигранты, и не только в Германию", - отметила председатель Немецкого Дома.

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В ходе мероприятия были затронуты и другие вопросы, связанные с историей немцев в Молдове. Полную запись мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.