В Кишиневе пройдет "Молдфест-2018"

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. С 3 по 9 декабря Государственный молодёжный драматический театр "С улицы Роз" проводит десятый юбилейный фестиваль-лабораторию "Молдфест-2018" при поддержке президента страны Игоря Додона, министерства образования, культуры и исследований РМ, Посольства Российской Федерации в Молдове, Представительства Россотрудничества в РМ - Российского центра науки и культуры, при содействии муниципального совета Кишинева. В фестивале примут участие 26 коллективов из 19 стран мира.
Участники:
— директор Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Юрий ХАРМЕЛИН;
— заведующая литературной частью театра Алина ШИШКИНА;
— актёр театра Александр ШИШКИН.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.