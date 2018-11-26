Скоро "Молдфест-2018"

С 3 по 9 декабря Государственный молодёжный драматический театр "С улицы Роз" проводит Х-й юбилейный фестиваль-лабораторию "Молдфест-2018" при поддержке Президента РМ, Министерства образования, культуры и исследований РМ, посольства Российской Федерации в РМ, Представительства Россотрудничества в РМ – российский центр науки и культуры, муниципального совета Кишинева. В фестивале примут участие 26 коллективов из 19 стран мира.
Участники:
— директор ГМДТ "С улицы Роз" Юрий ХАРМЕЛИН;
— заведующая литературной частью театр Алина ШИШКИНА;
— актёр театра Александр ШИШКИН.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.