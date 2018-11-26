Скоро "Молдфест-2018"

В понедельник, 26 ноября, в 9:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "О проведении X-го Международного театрального фестиваля-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест-2018".

С 3 по 9 декабря Государственный молодёжный драматический театр "С улицы Роз" проводит Х-й юбилейный фестиваль-лабораторию "Молдфест-2018" при поддержке Президента РМ, Министерства образования, культуры и исследований РМ, посольства Российской Федерации в РМ, Представительства Россотрудничества в РМ – российский центр науки и культуры, муниципального совета Кишинева. В фестивале примут участие 26 коллективов из 19 стран мира.

Участники:

— директор ГМДТ "С улицы Роз" Юрий ХАРМЕЛИН;

— заведующая литературной частью театр Алина ШИШКИНА;

— актёр театра Александр ШИШКИН.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.