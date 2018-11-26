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Майя Лагута

Лагута: тариф на тепло сильно завышен и, самое интересное, что никто не возмутился

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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По мнению известного общественного деятеля, молдавские граждане должны более активно защищать свои интересы

В ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель общественной организации по защите прав потребителей "Salvgardare" Майя Лагута рассказала о создавшейся ситуации с тарифами на теплоэнергию в Кишиневе.

"Существующий тариф изначально сильно завышен. Он никакого отношения не имеет к реальной ситуации. Всего 233 лея за одну гигакалорию должно быть достаточно для содержания сетей в соответствии со строительными нормами. А теперь установили тариф в 1122 лея. И, самое интересное, что никто не возмутился", - подчеркнула правозащитница.

Лагута подчеркнула, что многие жильцы до сих пор не заключили индивидуального контракта с поставщиком.

"Настаиваю, чтобы были заключены прямые индивидуальные контракты без дополнительных условий, какие ставят поставщики. Причем, именно последние обязаны заключить контракт с потребителем. Иначе отсутствие контракта - это нарушение закона", - объяснила Лагута.

Теги:
теплоэнергия, тарифы на теплоэнергию, тарифы
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