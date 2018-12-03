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Высотное здание на площади Красных ворот (справа) в Москве

Как живет молдавская диаспора в России

© Sputnik / Alexander Vilf
Пресс-центр
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Во вторник, 11 декабря, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в формате видеомоста на тему: "Молдавская диаспора в России".

КИШИНЕВ, 3 дек  – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации, произошло это 31 октября. Этот документ непосредственно касается и молдавских граждан, работающих в России. Как живет молдавская диаспора в РФ? С какими проблемами сталкиваются наши соотечественниками? Как проходит культурная интеграция молдаван в российское общество? К кому могут обратиться за квалифицированной юридической и иной помощью граждане Молдовы в России? В ходе мероприятия эти и другие вопросы вместе с представителями молдавских СМИ обсудят:

— председатель Федеральной Национально-Культурной Автономии (ФНКА) Молдаван России Людмила КОРСУН;
— руководитель молодежного союза молдаван при ФНКА Елена КРИСТОФОР;
— председатель Региональной Национально-культурной автономии молдаван "Нистру" Калужской области Семен БЫРЛЯ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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