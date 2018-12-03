Как живет молдавская диаспора в России

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации, произошло это 31 октября. Этот документ непосредственно касается и молдавских граждан, работающих в России. Как живет молдавская диаспора в РФ? С какими проблемами сталкиваются наши соотечественниками? Как проходит культурная интеграция молдаван в российское общество? К кому могут обратиться за квалифицированной юридической и иной помощью граждане Молдовы в России? В ходе мероприятия эти и другие вопросы вместе с представителями молдавских СМИ обсудят:

— председатель Федеральной Национально-Культурной Автономии (ФНКА) Молдаван России Людмила КОРСУН;

— руководитель молодежного союза молдаван при ФНКА Елена КРИСТОФОР;

— председатель Региональной Национально-культурной автономии молдаван "Нистру" Калужской области Семен БЫРЛЯ.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.