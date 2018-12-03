Россия и Молдова в едином гуманитарном пространстве

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Во вторник, 4 декабря, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Минск – Кишинев – Тбилиси с членом Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексеем КОНДРАТЬЕВЫМ.
В ходе видеомоста будут затронуты актуальные вопросы российско-молдавского сотрудничества в области культуры и в научной сфере, а также совместных образовательных программ.
Также представители СМИ, находящиеся в пресс-центрах Sputnik, получат возможность задать сенатору свои вопросы. Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.