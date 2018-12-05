Молдавское кино собираются преобразить

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Киношкола MADS при поддержке Российского Центра Науки и Культуры задалась амбициозной целью – попыткой запуска кинопроизводства в Республике Молдова.
На базе РЦНК энтузиасты-кинолюбители организовали ряд бесплатных мастер-классов и воркшопов на тему кинопроизводства.
При этом ставится задача – создать сплоченный комьюнити видеографов, режиссеров, сценаристов и всех тех, кто будет строить ближайшее светлое будущее молдавского кино. Киношкола MADS собирает молодых и талантливых людей для того, чтобы передать им опыт от лучших специалистов страны.
На пресс конференции участники киношколы MADS расскажут о проекте, проведенных занятиях и результатах практической части. Поделятся своими планами и ответят на вопросы журналистов.
Участники:
— руководитель киношколы MADS Сергей БУДИЧ;
— преподаватель актёрского курса киношколы MADS Яков ГРИБЕНЕНКО;
— Project manager киношколы MADS Дмитрий ЙОРДАКИ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.