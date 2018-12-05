Наша история - евреи Молдовы

В четверг, 6 декабря, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова в рамках проекта Sputnik.Знания пройдет передача на тему "Евреи в истории Молдовы".

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Задолго до образования в XIV веке Молдавского государства о евреях в старой Дакии сообщали источники. Евреи были влиятельным этносом в Молдове, а представители этого народа внесли значительный вклад не только в развитие страны, но и в мировую науку и культуру.

О древней и современной истории евреев Молдовы расскажут:

— старший научный сотрудник Института культурного наследия, доктор филологии Ирина ШИХОВА;

— раввин Еврейской Общины Республики Молдова Шимшон ИЗАКСОН.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.