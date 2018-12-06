История Молдовы – еврейский вклад

Задолго до образования в XIV веке Молдавского государства, о евреях в старой Дакии сообщали источники. Евреи были влиятельным этносом в Молдавии, а представители этого народа внесли значительный вклад не только в развитие страны, но и в мировую науку и культуру. О древней и современной истории евреев Молдовы расскажут:
— старший научный сотрудник Института культурного наследия, доктор филологии Ирина ШИХОВА;
— раввин Eврейской Oбщины Республики Молдова Шимшон ИЗАКСОН.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.