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История Молдовы – еврейский вклад

© RIA Novosti / Andrey Stenin
Пресс-центр
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В четверг, 6 декабря, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова в рамках проекта Sputnik.Знания пройдет передача на тему "Евреи в истории Молдовы".

Задолго до образования в XIV веке Молдавского государства, о евреях в старой Дакии сообщали источники. Евреи были влиятельным этносом в Молдавии, а представители этого народа внесли значительный вклад не только в развитие страны, но и в мировую науку и культуру. О древней и современной истории евреев Молдовы расскажут:
— старший научный сотрудник Института культурного наследия, доктор филологии Ирина ШИХОВА;
— раввин Eврейской Oбщины Республики Молдова Шимшон ИЗАКСОН.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
история Молдовы, евреи, этносы
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