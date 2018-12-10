Мош Крэчун приедет в гости к Sputnik

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Не за горами Новый год и Рождество. Дети и взрослые в Молдове (как и во всем мире) ждут подарков и какого-то маленького чуда, доброго волшебства. В ходе пресс-конференции молдавский Дед Мороз – Мош Крэчун и его добрые помощники расскажут о подарках для детей в предновогодние дни и о своих планах в уходящем и в новом году.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.