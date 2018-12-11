Владимир Мамонтов в Кишиневе расскажет о фейковых новостях и интернет-цензуре

Во вторник, 11 декабря, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет лекция Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: "Журналистика 19/29" или главное о современной журналистике и её будущем".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ приглашают вас на новую полноформатную лекцию Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: "Журналистика 19/29" или главное о современной журналистике и её будущем".

В качестве лектора выступит известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир МАМОНТОВ.

В ходе интерактивной лекции пойдёт речь об информационных войнах и журналистской ответственности; о феномене "фейковые новости" и о том, как с ним бороться; об интернет-цензуре и ужесточении контроля за интернет-пользователями; о взаимодействии цифровых и бумажных СМИ, а также о том, почему сегодня практически не читают газеты; о причинах, почему Facebook уже становится "для старичков"; о том, почему видеоблогеры становятся мегапопулярными; о журналистском образовании и как стать "супер журналистом"; о том, что реально интересует читателей и есть ли универсальный способ сделать информацию популярной; об актуальности сетевой безопасности и почему так важен "позитивный контент" и т.д.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.