Корсун: разобщенность – это часть нашего менталитета

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Почему сотни тысяч молдаван, проживающих и работающих в России, не могут пока объединить свои усилия для создания мощной структуры, которая смогла бы решать самые разнообразные задачи, стоящие перед нашими соотечественниками в РФ, рассуждали участники видеомоста Москва–Кишинева, который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.
По словам председателя Федеральной Национально-Культурной Автономии Молдаван России Людмилы Корсун, такая проблема действительно существует.
"Разобщенность какая-то есть. Тут не без нашего менталитета, к сожалению. В этом, как я считаю, кроется одна из первоначальных причин обозначенной проблемы", - заявила Корсун.
Также она подчеркнула, что для консолидации молдаван, необходима и помощь молдавского государства.
"Помимо помощи России хотелось бы, чтобы нас поддерживало и молдавское государство – такая поддержка была бы очень значимой для нас. Пока, кроме посольства РМ в Москве, государство нас не поддерживает", - заявила Корсун.
При этом она выразила особую признательность президенту РМ Игорю Додону за его внимание, которое он проявляет к делам молдавских соотечественников в России, и его большой вклад в решение многих вопросов, связанных с нашими соотечественниками.
Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.
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