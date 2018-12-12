Мош Крэчун – единственный в мире, кто отвечает на все письма детей

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Скоро в Молдове, как и во всем мире, будут праздновать Новый год, а также Рождество. Это два, пожалуй, самых любимых для многих праздника, к которым внимательно готовятся взрослые, и с нетерпением ждут дети.

Особая миссия – у Мош Крэчуна – молдавского аналога русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, Белорусского Зюзи, финского Йылувана, шведского Юльтумте, американского Санта Клауса и т.д.

© Sputnik / Miroslav Rotari Caravana de Craciun 2018 в подробностях

О том, как создавался образ Мош Крэчуна, а также о работе Академии Мош Крэчуна рассказала в пресс-центре Sputnik Молдова ее представитель Ирина Бабухина. По ее словам, сказочный персонаж появился во многом благодаря рисункам молдавских детей. Мош Крэчун – это не копия Дела Мороза или Санта Клауса – у него свой характер, одежда и другие особенности.

У Академии разные проекты, но самый главный – работа с письмами.

"Каждый год в Академию приходит очень много писем. Если в первые годы – сотни, потом несколько тысяч, а в прошлом году было около двадцати тысяч писем от детей и взрослых. При этом Мош Крэчун не только читает, но и отвечает на них. Каждый ответ индивидуален. Это уникальный проект в мире – ни Санта Клаус, ни Дед Мороз не отвечают бесплатно ни на одно письмо, а наш Мош Крэчун отвечает абсолютно всем детям", - сказала Бабухина.

По ее словам, письма самые разные – от самых простых до изысканных. И просьбы тоже самые разнообразные – некоторые просят айпэд, "Порш", а в этом году одно письмо пришло с просьбой попасть на Марс; другие просят простые вещи, даже дрова на зиму, рассказала Ирина Бабухина.