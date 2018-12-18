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Возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре в День независимости Молдовы

Чего мы не знаем о Стефане Великом

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Пресс-центр
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В среду, 19 декабря, в 16.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет презентация книги о молдавском господаре Стефане III Великом.

В истории Молдавского княжества много интересных личностей. Особое место среди них занимает выдающаяся фигура своего времени господарь Стефан III, который правил с 1457 по 1504 год. О нем написано большое количество книг и статей, сняты фильмы. Однако интерес к этому молдавскому государственному деятелю не угасает до сих пор.

Совсем недавно при поддержке президента РМ вышла в свет новая книга о Стефане Великом. О ней расскажут ее авторы:
— доктор хабилитат исторических наук, профессор Молдавского государственного университета Александр РОМАН;
— доктор истории, доцент Института международных отношений Виктор СТЕПАНЮК;
— доктор истории, доцент Высшей военной академии Молдовы имени Александра чел Бун Аурелиан ЛАВРИК.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
Штефан чел Маре, история Молдовы
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