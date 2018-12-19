Презентация книги о Стефане Великом

В истории Молдавского княжества много интересных личностей. Особое место среди них занимает выдающаяся фигура своего времени господарь Стефан III, который правил с 1457 по 1504 год. О нем написано большое количество книг и статей, сняты фильмы. Однако интерес к этому молдавскому государственному деятелю не угасает до сих пор.

Совсем недавно при поддержке президента РМ вышла в свет новая книга о Стефане Великом. О ней расскажут ее авторы:

— доктор хабилитат исторических наук, профессор Молдавского государственного университета Александр РОМАН;

— доктор истории, доцент Института международных отношений Виктор СТЕПАНЮК;

— доктор истории, доцент Высшей военной академии Молдовы имени Александра чел Бун Аурелиан ЛАВРИК.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.