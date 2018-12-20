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Главное здание Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в Москве.

Как абитуриентам из Молдовы поступить в российские вузы на бюджет в этом году

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Пресс-центр
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Молдавские абитуриенты, которые решили поступать в российские вузы, должны поторопиться – срок приема документов скоро истекает.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Поступить в престижный российский вуз, к тому же на бюджетное место – мечта многих молодых людей. Сегодня такая возможность есть практически у каждого желающего в Молдове, причем решить эту задачу при определенных условиях, может каждый.

По словам руководителя Россотрудничества в Молдове Михаила Давыдова, уже сейчас молдавским абитуриентам, планирующим поступать в российские университеты через управляемую им организацию, необходимо сдать заявки. Сделать это необходимо на сайте Russia.Study, где надо будет заполнить анкету. Об этом Давыдов рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Михаил Давыдов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Михаил Давыдов

При этом он обратил внимание, что последний срок сдачи документов – январь 2019 года. "Отмечу, что после 20 января заявки приниматься не будут. Необходимо отнестись к этому ответственно и сдать документы до этой даты", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Молдове.

Конкурс на обучение в высших учебных заведениях состоит из двух этапов. "Первый этап включает в себя отбор с помощью официального сайта Russia.Study. После регистрации пройдут отборочные мероприятия – тестирование для бакалавров и специалистов.

Тестирования будут проходить в Российском центре науки и культуры после 20 января. Точная дата будет известна всем зарегистрировавшимся на указанном ранее сайте Russia.Study. Также вся информация о результатах тестирования будет опубликована на официальном сайте представительства Россотрудничества в РМ mda.rs.gov.ru", - сказал Михаил Давыдов.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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