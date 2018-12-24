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Средневековый гонфалон Молдовы

Историки: Республика Молдова – правопреемница Молдавского княжества

© Photo: Facebook / Simbolurile Țării Moldovei
Пресс-центр
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Молдавские ученые представили в пресс-центре Sputnik Молдова новое исследование по истории нашей страны.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Между Молдовой и Румынией развернулось настоящее интеллектуальное соревнование за молдавские символы и правопреемственность. Об этом шла речь на презентации книги об одном из самых знаменитых молдавских господарей Стефане III Великом.

Авторы книги рассказали в пресс-центре Sputnik Молдова об анализе архивных документов, находящихся заграницей, а также о принципах, которыми руководствовались при создании работы.

"Мы, авторы этого издания, постарались подготовить книгу совершенно объективную, без какой-либо политики, идеологии, книгу, основанную на достоверных документах", - заявил доктор хабилитат исторических наук Александр Роман.

Александр Роман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Роман

Ученые изучили всю историографическую базу, весь арсенал работ о Стефане Великом, опубликованных до сих пор, и пришли к выводу - изданные в Кишиневе и в Бухаресте статьи написаны с точки зрения унионисткой идеологии.

"Поэтому молдавские историки разработали совершенно иной концептуально план книги – взгляд на Стефана III и историю Молдавии XV – начала XVI века, основанный на документах той эпохи, а не с точки зрения сегодняшних позиций", - отметил Роман.

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Историк подчеркнул, что в европейских архивах хранится много документов по истории Молдовы, которые еще предстоит изучить и опубликовать.

Несмотря на массив известных работ, многие из них, даже те, что хранятся в молдавских архивах, до сих пор не изучены, - рассказал доктор истории Виктор Степанюк.

Среди крупных отечественных работ ученый отметил труды академика Андрея Ешану и доктора наук Василия Стати. Вышедшую книгу Степанюк считает третьим крупным исследованием о Стефане Великом в Республике Молдова.

Виктор Степанюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виктор Степанюк

Появившаяся книга скоро окажется в библиотеках учебных заведений страны и попадет в книжные магазины.

По мнению спикеров, несмотря на исторические коллизии, современная Республика Молдова - правопреемница Молдавского государства.

"Единственным субъектом международного права является Республика Молдова. Отмечу, что за Прутом Молдова – лишь географическая область – никаких признаков государственности. Поэтому Республика Молдова является правонаследницей того Молдавского государства", - отметил Роман.

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В свою очередь, Степанюк отметил, что между Молдовой и Румынией развернулось настоящее интеллектуальное соревнование за молдавские символы и правопреемственность.

"Только история нас рассудит, кто окажется юридически главным правопреемником средневековой Молдовы. И в Румынии символы Штефана тоже уважают, но для нашей страны – это основа ее семантики. Поэтому мы с Румынией в определенном идеологическом и интеллектуальном смысле соревнуемся. Этого не надо бояться", - отметил Степанюк.

Полную запись пресс-конференции смотрите по этой ссылке.

Теги:
патриотизм, Молдавское княжество, история Молдовы
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