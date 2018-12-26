В Кишиневе представят самый новаторский музыкальный проект года

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Необычный музыкальный проект, в котором задействованы сорок музыкантов разных направлений, представят его авторы.
В проекте задействован большой спектр инструментов - от скрипки, виолончели, флуера и флейты до укулеле, бонго, кахона и контрабаса. Авторы хотят показать, что музыка — это универсальный язык, понятный без перевода и позволяющий выходить за рамки существующих ограничений.
Участники:
— продюсер проекта Андрей СПЕНСЕР;
— режиссер постановщик Сергей БУДИЧ.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.