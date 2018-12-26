В Кишиневе представят самый новаторский музыкальный проект года

В четверг, 27 декабря, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Универсальный язык музыки - презентация проекта "And all i can say is".

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Необычный музыкальный проект, в котором задействованы сорок музыкантов разных направлений, представят его авторы.

В проекте задействован большой спектр инструментов - от скрипки, виолончели, флуера и флейты до укулеле, бонго, кахона и контрабаса. Авторы хотят показать, что музыка — это универсальный язык, понятный без перевода и позволяющий выходить за рамки существующих ограничений.

Участники:

— продюсер проекта Андрей СПЕНСЕР;

— режиссер постановщик Сергей БУДИЧ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.