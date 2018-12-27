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Андей Спенсер и Сергей Будич

Музыканты из Кишинева объединились, чтобы осуществить необычный замысел

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В Молдове авторы музыкального проекта "And all i can say is..." (Все, что я могу сказать, это...) представили совершенно необыкновенный музыкальный продукт.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Необычная пресс-конференция прошла в пресс-центре Sputnik Молдова. Молодые продюсеры, музыканты, деятели кино показали, что в республике есть представители самых разных музыкальных стилей - малоизвестный широкой публике пласт музыкальной культуры. Вдохновителям проекта удалось собрать сорок молодых музыкантов и воплотить оригинальный музыкальный замысел. 

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Песни, которые они исполняли на четырех языках, играли на скрипке, виолончели, флуере, флейте, укулеле, бонго, кахоне и контрабасе.

"Мы дали возможность ребятам делать то, что они хотят – петь на любом языке, на любую тему, играть на любом инструменте. Я написал "скелет". Каждый исполнитель добавлял что-то свое", - рассказал продюсер проекта Андрей Спенсер.

По его словам, концепция заключалась в том, чтобы музыка не заканчивалась, а переходила в следующую фазу, чтобы это было повествование.

"Я добился этого путем музыкальных модуляций. На протяжении всей песни мы слышим простую мелодию, лейтмотив, который постепенно меняется, как в историях, когда герой уходит в путешествие и возвращается домой уже другим человеком", - добавил Спенсер.

По его словам, все, кто принимал участие в проекте, - из Молдовы. К сожалению, многие разъехались по миру - кто в США, кто во Франции, но начинали они на родине.

"Каждый музыкант представлял какую-то субкультуру, направление. Сложность проекта заключалась в том, чтобы объединить разные вокальные стили, музыкальные инструменты, характеры в одну композицию, чтобы не терялся общий смысл", - пояснил режиссер-постановщик проекта Сергей Будич.

В проекте приняли участие музыканты, которые учатся в консерватории, а другие представляли андеграунд - рок-музыку, поп-музыку, рэп.

"Было сложно их собрать вместе. Многие были скептически настроены. Поэтому мы искали людей, которые жаждут экспериментировать и не боятся срывать шаблоны", - сказал Спенсер.

Создатели проекта надеются, что с помощью видеоклипа и содействия СМИ им удастся познакомить широкую публику с музыкой, создаваемой в нашей стране.

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Теги:
в Молдове, культура, современная музыка, музыка
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