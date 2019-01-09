Может ли Молдова достичь уровня благосостояния стран Евросоюза

В четверг, 10 января, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Экономические итоги 2018 года в Молдове и перспективы развития".

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Как развивалась молдавская экономика в 2018 году? Какие настроения сегодня присутствуют в молдавском предпринимательском сообществе? Каковы прогнозы развития отечественной экономики на 2019 год? Возможен ли экономический прорыв в Молдове? Как добиться устойчивого и ощутимого роста благосостояния граждан страны?

Эти и другие актуальные вопросы экономического развития обсудят эксперты:

— главный редактор газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий КАЛАК;

— экономический эксперт Галина ШЕЛАРЬ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – просп. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.