Может ли Молдова достичь уровня благосостояния стран Евросоюза

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Как развивалась молдавская экономика в 2018 году? Какие настроения сегодня присутствуют в молдавском предпринимательском сообществе? Каковы прогнозы развития отечественной экономики на 2019 год? Возможен ли экономический прорыв в Молдове? Как добиться устойчивого и ощутимого роста благосостояния граждан страны?
Эти и другие актуальные вопросы экономического развития обсудят эксперты:
— главный редактор газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий КАЛАК;
— экономический эксперт Галина ШЕЛАРЬ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – просп. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.