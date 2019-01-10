Парламентские выборы в Молдове - стратегия партий

В пятницу, 11 января, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Политический 2019 год – что ждет Молдову".

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В пятницу, 11 января, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Политический 2019 год – что ждет Молдову".

Скоро в Молдове пройдут парламентские выборы, которые выявят политические предпочтения граждан РМ и во многом определят развитие страны в последующие четыре года. С какими программами, идеями, идеологией идут политические партии и другие кандидаты на выборы? Может ли наше общество изменить ситуацию в стране к лучшему? Эти и другие важные политические вопросы обсудят:

— декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере Павел МИДРИГАН;

— политолог Корнелиу ЧУРЯ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.