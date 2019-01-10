Эксперт считает возможным значительное повышение зарплат в Молдове

Как будет развиваться экономика РМ, что ждать гражданам и бизнесу в 2019 году - на эти и другие актуальные экономические вопросы отвечали известные эксперты.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Для резкого повышения зарплат в Молдове есть все возможности. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова заявил главный редактор газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий Калак.

В ходе мероприятия обсуждалась одна из проблем молдавской экономики - скромные зарплаты и низкий уровень жизни в целом. Отвечая на вопрос о необходимости создания условий для значительного роста оплаты труда в Молдове, Калак подчеркнул, что это можно сделать в ближайшие два-три года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дмитрий Каклак

Однако, по его мнению, необходимо важнейшее условие - нормальная работа системы правосудия.

"Возможности для резкого повышения зарплат в Молдове есть. Условий нет. Что нужно, чтобы создать эти условия? Согласен с прозвучавшей точкой зрения, что судебная система - гарантия для бизнеса. Это краеугольный камень экономики. Бизнес хочет развиваться, но опасается этого развития, так как в любой момент может остаться без этого бизнеса", - сказал журналист.

По его словам, уже существует мировой прецедент значительного повышения зарплат. Например, опыт Эстонии, где в течение трех лет зарплаты подняли в три раза.

"В этой стране практически вся экономика перешла в электронный формат. Все денежные расчеты, более 95% всех транзакций, осуществляются через электронные платежи – таможенные, налоговые, коммунальные, выплата пенсии и т.д. Когда система переходит в электронный формат, не остается мета для коррупции", - подчеркнул Калак.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.