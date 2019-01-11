Парламентские выборы-2019 в Молдове – ждут ли всех сюрпризы

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Анализируя результаты опросов общественного мнения, политолог Корнелиу Чуря склоняется к мнению, что в результате парламентских выборов ни одна из партий не сможет набрать более 50 процентов голосов. Он считает, что из двух наиболее вероятных альянсов, самый реальным видится союз правоцентристов, в который могут войти Демпартия и электоральный блок ACUM.

© Sputnik / Miroslav Rotari Корнелиу Чуря

"Социалистам придется искать партнеров. Ясно, что кроме них в парламент попадет Демпартия и правые. И тут два варианта - или правоцентристский, или левоцентристский альянс. Соответственно, альянс или строго прозападный, или альянс, в котором позиция к России смягчится, благодаря влиянию социалистов. Я думаю, что после выборов обойдется без сюрпризов – сохранится правоцентристский, проевропейский альянс, несмотря на накопившиеся претензии Европы к нам", - сказал Чуря в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

По его словам, менять коней на переправе не будут.

"Изменение проевропейского вектора ни к чему хорошему не приведет, к тому же, со стороны западных партнеров на наши политические элиты будет осуществлено определенное политическое воздействие. Учитывая эти факторы, я вижу именно такой сценарий, хотя правые и отрицают возможность создания союза ДПМ-ACUM", - подчеркнул политолог.

Юрист, политический аналитик Павел Мидриган, в свою очередь, отметил, что неумение договариваться - отличительная черта молдавских политических элит. Он также предполагает, что ни одной из партий не удастся получить на выборах парламентское большинство, и считает, что союз ДПМ-ACUM возможен, но это будет политической смертью для политического "детища" Майи Санду и Андрея Нэстасе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Мидриган

"Если блок ACUM с Майей Санду вступит в альянс с Демократической партией - он просто исчезнет с политической арены. Столько лет говорить о неприязненном отношении к ДПМ, а потом войти с ней в союз - это летальный исход для молдавских правых", - заключил Мидриган.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.