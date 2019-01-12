19:33 12 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Дмитрий Калак

Калак: ипотечный кризис может случиться и в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
74 0 0

Экономический эксперт не исключил возможности возникновения ипотечного кризиса в Молдове и рассказал, что его может спровоцировать.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Экономический эксперт Дмитрий Калак в пресс-центре Sputnik Молдова рассказал о том, что ждет молдавскую экономику в 2019 году. В своем коротком прогнозе он отметил, что на экономике страны могут сказаться как предстоящие парламентские выборы, так и некоторые решения, принятые еще в прошлом году.

"Любые выборы влияют на экономику. Более того, на экономику повлияет и предыдущий год, предвыборный. В 2018-м было принято много решений и инициатив, последствия которых еще предстоит ощутить в этом, а, может быть, и в следующем году", - подчеркнул Калак. 

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Шок: кредит под 400% годовых - за что переплачивают некоторые жители Молдовы

Он отметил, что пока неизвестно, как скажется на экономике страны и развитие разных программ, стимулирующих кредитование ипотек и жилищного строительства.

Говоря о подобных проектах, Калак высказал опасения за тот факт, как государство будет выполнять свои обязательства перед банками, и как граждане, которые берут ипотечные кредиты, смогут в будущем рассчитываться.

"Многие, наверное, помнят, что в 2008 году мировой экономический кризис начался с ипотечного кризиса в Соединенных Штатах. Что-то подобное вполне возможно и в Молдове", - заключил эксперт.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке>>>.

По теме

Кротенко: правительство может спасти молдавскую экономику
Prima Casă – если у вас четверо детей, ипотеку можете не платить
Путин: РФ не будет препятствовать международному сотрудничеству в экономике
Экономист: чем обусловлен рост экономики в Молдове в 2018 году
Теги:
молдавская экономика, кредит, ипотека, кризис
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Просто захватывает дух: невероятные виды национальных парков России
Кадры с места взрыва в Париже
Кадры с места взрыва в Париже
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться