Калак: ипотечный кризис может случиться и в Молдове

Экономический эксперт не исключил возможности возникновения ипотечного кризиса в Молдове и рассказал, что его может спровоцировать.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Экономический эксперт Дмитрий Калак в пресс-центре Sputnik Молдова рассказал о том, что ждет молдавскую экономику в 2019 году. В своем коротком прогнозе он отметил, что на экономике страны могут сказаться как предстоящие парламентские выборы, так и некоторые решения, принятые еще в прошлом году.

"Любые выборы влияют на экономику. Более того, на экономику повлияет и предыдущий год, предвыборный. В 2018-м было принято много решений и инициатив, последствия которых еще предстоит ощутить в этом, а, может быть, и в следующем году", - подчеркнул Калак.

Он отметил, что пока неизвестно, как скажется на экономике страны и развитие разных программ, стимулирующих кредитование ипотек и жилищного строительства.

Говоря о подобных проектах, Калак высказал опасения за тот факт, как государство будет выполнять свои обязательства перед банками, и как граждане, которые берут ипотечные кредиты, смогут в будущем рассчитываться.

"Многие, наверное, помнят, что в 2008 году мировой экономический кризис начался с ипотечного кризиса в Соединенных Штатах. Что-то подобное вполне возможно и в Молдове", - заключил эксперт.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке>>>.