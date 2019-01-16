Белорусы в Молдове – что мы о них знаем

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Тысячи белорусов сегодня живут и работают в Молдове. Но что мы знаем о них? Об интересной истории этого народа, о традициях и культуре белорусов, о молдавско-белорусских экономических и гуманитарных связях пойдет речь в ходе передачи "Наша история - белорусы Молдовы" в рамках информационно-просветительского проекта Sputnik.Знания.

Участники:

— председатель белорусской общины РМ Юрий СТАТКЕВИЧ;

— член Союза писателей Молдовы им. А.С.Пушкина, члена Союза писателей Беларуси, председатель молдавско-белорусской международной литературной секции Юрий ИВАНОВ;

— председатель белорусского культурного движения РМ Анна МАЗУР.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.