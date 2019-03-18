В Италии озабочены нелегальной иммиграцией из Молдовы

Представитель правящей в Италии партии "Лига севера" заявила о необходимости совместной с молдавскими властями работы по легализации иммигрантов.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Вместо того, чтобы направлять деньги в социальную сферу, вся Италия работает на обслуживание нелегальной миграции. Об этом заявила представитель партии "Лига Севера" Ирина Соколова на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Острейшая проблема для ЕС

По её словам, нелегальная миграция в Европу, - это одна из острейших проблем не только для Италии, но и для всех стран ЕC, которая тяжелым бременем ложится на граждан европейских стран. Эту ситуацию необходимо срочно изменить.

"Легальная миграция в Европу очень приветствуется, так она вносит свою экономическую долю в развитие экономики. Основная проблема – в консолидация людей для возможности решения этих проблем. В этом плане, к сожалению, люди мало информированы, они часто получают искаженную информацию. Наша задача донести до нашей общественности проблемы, возникающие в связи с нелегальной иммиграцией", - отметила общественный деятель.

По её словам, многие люди не задумываются, какую высокую цену платят европейцы за содержание нелегалов, которые стихийно проникают в Италию и другие страны.

Цена нелегальной иммиграции

"Нелегальная миграция только в Италию стоит около 1,5 млрд. евро в год. Вместо того, чтобы эти деньги пошли на социальную поддержку, для развития молодежи, они уходят для обслуживания не только иммигрантов, но и для всей бюрократической машины, обслуживающей их. На каждого нелегально иммигранта приходится более сорока услуг – бесплатные адвокаты, медицина, образование и так далее. Это огромные средства", - подчеркнула Соколова.

Несмотря на то, что к молдавским мигрантам в Италии относятся очень благожелательно, остаются проблемы. Подписанный между Италией и Молдовой соглашение до сих пор не ратифицировано и, возможно, будет дополнено.

"Мы прекрасно знаем, что между Италией и Молдовой не ратифицирован двустороннее соглашение, в котором прописаны гарантии получения пенсий для тех, кто работает в Италии и признание дипломов о высшем образовании. Проблема заключается в том, что Итальянская Республика не может найти деньги для реализации этого соглашения", - обратила внимание Соколова.

Кроме того, как отметила представитель правящей итальянской партии, для некоторых категорий прибывающих в страну граждан высок риск вовлечения в криминальные структуры.

"Если человек нелегально попадает в страну, не имея документов и работы, то, например, молодые люди, сразу становятся объектом криминальных структур, что за последние годы сильно ухудшило и повлияло на безопасность", - подчеркнула Соколова.

Тюрьмы переполнены иностранцами

Италия также испытывает проблемы и с содержанием в пеницитарных заведениях большого количества иностранных граждан. Впрочем, граждан Молдовы среди них не много.

"Другой проблемой для Италии является большое количество заключенных в тюрьмы иностранцев, которых насчитывается около двадцати тысяч. Их содержание также ложится на плечи итальянских налогоплательщиков. Так вот. В двухсторонний договор между Молдовой и Италией будет включен пункт о том, чтобы заключенные иностранцы отбывали свой срок на родине", - отметила Ирина Соколова.

В ходе пресс-конференции ее участники также затронули другие актуальные проблемы миграции, главным образом молдавских граждан и ответили на вопросы СМИ.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.