Каковы шансы у рядового потребителя выиграть суд против поставщика

В Молдове большой процент выигрышных дел против нечестных поставщиков товаров и услуг. Однако есть и некоторые сложности, с которыми сталкиваются как сами пострадавшие, так и специалисты из профильных ведомств.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Как часто в Молдове потребители выигрывают суд против поставщика некачественных услуг или товара?

На этот вопрос в пресс-центре Sputnik Молдова ответил глава Управления по связям c общественностью и деловой средой Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Николай Олэрашу.

Он отметил, что в суд потребители обращаются в том случае, если сам пострадавший и агентство не могут доказать факт нарушения.

"У нас есть много случаев, когда решение в суде принимали в пользу потребителя. Одни из значительных побед - это, когда крупные телекоммуникационные компании были вынуждены по решению суда изменить некоторые условия контракта с клиентом. Или же бывало, что страховая компания также меняла часть контактных условий, которые ущемляли права потребителя", - уточнил Олэрашу.

В целом в Молдове порядка 75% процентов выигрышных дел против поставщиков некачественных услуг и товаров, такие данные привел руководитель Центра по защите прав потребителей Молдовы Денис Старуш.

Эксперт ООН отметил прогресс в сфере защиты прав человека в Приднестровье>>>

Он подчеркнул, что в Молдове с февраля этого года вступили в силу некоторые изменения в законодательстве в области защиты прав потребителей. Из-за этого, как считает Старуш, у потребителей в случае нарушения их прав возникают некоторые сложности.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молчану: как молдавскому потребителю защитить свои права

"Недавний случай - потребитель обращается в связи с тем, что куплен некачественный товар. Экспертиза есть и другие необходимые документы также на руках. Но суд отказывает на основании определенных поправок в законе", - рассказал Старуш.

Он также обратил внимание, что есть проблема с применением и соблюдением законодательства, так как уследить за всеми изменениями очень тяжело. И даже специалистам иногда сложно понять и применить тот или иной закон. Со всем этим, как считает Старуш, еще предстоит разбираться экспертам.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости