КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. В Кишиневе стартует третий курс киношколы MADS при поддержке Российского центра науки и культуры. Об основах кинопроизводства, о том, как дать "киножизнь" вашей идее, о предстоящем режиссерском курсе; о том, что ждёт студентов на курсе и самое важное, о предстоящих съёмках, которые приурочены к финалу обучения расскажут участники команды MADS:

— руководитель киношколы MADS Сергей БУДИЧ;

— режиссер-постановщик кино и ТВ Юлия ЧЕРНОВА (Россия).

— преподаватель операторского мастерства Лотос Суни Парк (Россия).

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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