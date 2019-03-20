Буга: В Молдове проблему депопуляции решать будет тяжело

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Исход населения из Молдовы грозит массовой депопуляцией, что без сомнений приведет к плачевным последствиям для страны в обозримом будущем. Об этом заявила советник президента РМ Кристина Буга в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"С 2003 года мы потеряли почти треть нашего населения – один миллион человек. Если принять во внимание текущие тенденции массовой миграции в целях учебы и работы, то мы можем добавить к этой цифре смело еще пятьсот тысяч человек", - сказала эксперт.

Она подчеркнула, что особенность миграции заключается в отъезде молодых людей из нашей страны.

© AP Photo / Andrew Medichini Почему молдаван манит Италия

"Отток населения осуществляется за счет работоспособных, умных молодых людей. В будущем эти процессы негативно скажутся на процессе социально-экономического развития страны, что отразится на наших детях. Статистика показывает, что почти двадцать процентов наших детей имеют одного или обоих родителей за границей. А это означает, что у деток нет надлежащей моральной поддержки и ухода со стороны родителей", - сказал советник президента.

"Если уезжают молодые мужчины и девушки, значит, у нас меньше детей, меньше детских садов, школ, вымирают села. У нас маленькая страна, мы можем быстро решить экономические проблемы. Но проблему депопуляции решать будет тяжело", - подчеркнула Кристина Буга.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кристина Буга

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