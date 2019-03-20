Почему постмодернистское поколение волнуют события 1917 года

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В Кишиневе сегодня стартует третий курс киношколы MADS, в которой примут участие, в том числе и молодые представители киноиндустрии из России – режиссер-постановщик Юлия Чернова и преподаватель операторского мастерства Лотос Суни Парк.

По словам Черновой, ее решение приехать в нашу страну и дать мастер-класс для желающих научится снимать кино во многом связано с актуальной для нее темой, затронутой в созданном молдавским энтузиастами фильме "Продкомиссар".

© Sputnik / Miroslav Rotari Юлия Чернова

"Я много времени посвятила теме революционных событий 1917 года в Сибири, в Томске. Слово "продразверстка" вызывало во мне определенные эмоциональную реакцию. И когда я узнала, что какие-то ребята делают фильм на близкую тему, у меня что-то внутри ёкнуло. Потому что сейчас в эпоху постмодернизма, цинизма, полного отрицания какой-либо искренности, сделан такой фильм, как мне показалось, очень точно и ярко", - отметила режиссер.

Она высоко оценила картину "Продкомиссар" и ее создателей.

"После разговора с Сергеем Будичем, мне действительно захотелось пообщаться с ребятами из Молдовы, которые обладают художественным вкусом. Они сделали не любительское кино. "Продкомиссар" можно назвать большим кино. Я очень обрадовалась приглашению в Молдову и возможностью поработать с талантливым коллективом", - сказала Чернова.

В свою очередь, преподаватель операторского мастерства Лотос Суни Парк отметила важность некоторых аспектов съемочного процесса, с которыми она готова поделиться.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лотос Суни Парк

"Мне интересно увидеть людей, которые в итоге останутся после теоретического курса. Я подключусь, когда мы перейдем непосредственно к съемкам. Для тех, кому важно понять, как режиссер общается с оператором, в чем суть их коммуникации, как они создают визуальное решение фильма, я постараюсь раскрыть эти вопросы – так как это очень важная часть съемочного процесса", - подчеркнула оператор.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Будич: будем менять стереотип о молдавском кино

В ходе пресс-конференции был затронут вопрос о том, почему молодые люди сегодня обращаются к теме революционных событий 1917 года.

"С 11 лет я занималась альпинизмом, скалолазанием, рафтингом. Для меня это возможность прожить какую-то настоящую жизнь – она всегда ценна. В этом смысле поход в горы в чем-то похож с испытаниями во время войны. Но я, разумеется, не сравниваю эти испытания. Мы живем в эпоху комфорта, но постоянно жалуемся на плохое настроение, еще на что-то. А раньше женщины поднимали по пять-шесть детей, содержали хозяйство, своими руками пекли хлеб – были настоящими, жизнерадостными русскими женщинами. Прикоснуться к этим настоящим переживаниям, мне кажется, для каждого человека важно", - сказала Чернова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Будич

Сергей Будич рассказал, что тема 1917 года касается трагических страниц истории его семьи, поэтому она для него актуальна.

"В фильме "Продкомиссар" мне было важно показать, как тяжелое время перемалывает человека".

Но при этом, по его словам, не надо бездумно осуждать людей - надо понимать их в конкретных обстоятельствах.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.