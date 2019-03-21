Виталий Влах: мы агитируем детей поступать вузы Молдовы и оставаться на родине

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Гагаузия сталкивается с такими же проблемами депопуляции, как и остальная Молдова. Однако в автономии предпринимается комплекс мер, способных, по мнению местных властей, приостановить опасный процесс.

Об этом рассказал начальник главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Гагаузия сталкивается с аналогичными проблемами, как в целом вся страна. Первое поручение, которое я получил от руководства Гагаузии, – это пересмотреть все наши соглашения, которые были подписаны в рамках сотрудничества с регионами – партнерами других стран".

По его словам, пересмотрены договоры с иностранными университетами, в рамках которых наша молодежь по окончании учебных заведений, отправлялась на обучение за границу.

"Если мы не будем создавать сегодня условия для молодежи в нашей стране, то через лет пятнадцать – двадцать кому будут нужны наши стратегические программы по развитию?" - отметил Влах.

По его словам, проводится работа по разностороннему стимулированию учащихся в вузах автономии.

"Мы выделили более ста бюджетных стипендий для Комратского госуниверситета. Ежегодно вместе с башканом обходим наши школы, лицеи, встречаемся и говорим с выпускниками, агитируем за то, чтобы они поступали в наш университет, в вузы Республики Молдова и старались оставаться здесь и реализовывать свои планы, будущее на родине", - сообщил Влах.

Несмотря на прилагаемые усилия, ситуация с массовым отъездом и невозвращением молодежи, остается в целом нерешенной. Для изменения положения требуется совместные действия государства на всех уровнях.

© Sputnik / Miroslav Rotari Буга: В Молдове проблему депопуляции решать будет тяжело

"В ходе зарубежных поездок мы всегда стараемся встречаться с жителями Гагаузской автономии, с нашими гражданами – обязательно у нас запланированы встречи с нашими студентами. Помимо прочего, мы, конечно же, рассказываем о новых возможностях для людей, о том, что мы уже смогли кое-что изменить в лучшую сторону и сделать в Гагаузии; агитируем за то, чтобы люди возвращались домой", - сказал Влах.

По его словам статистика в этом плане все-таки удручающая.

"Из ста опрошенных только 5-6% готовы вернуться домой и начать жизнь у себя на родине. Это проблема, которую необходимо решать совместно, вместе с государством, с региональными и местными властями, - подчеркнул Виталий Влах.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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