22:57 21 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Виталий Влах

Виталий Влах: мы агитируем детей поступать вузы Молдовы и оставаться на родине

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
16410

В Гагаузии пытаются удержать молодежь в стране спецпрограммами, материальными средствами и добрым словом.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Гагаузия сталкивается с такими же проблемами депопуляции, как и остальная Молдова. Однако в автономии предпринимается комплекс мер, способных, по мнению местных властей, приостановить опасный процесс.

Президент Молдовы Игорь Додон и Ирина Влах
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Влах сообщила президенту Молдовы о ситуации в Гагаузской автономии

Об этом рассказал начальник главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Гагаузия сталкивается с аналогичными проблемами, как в целом вся страна. Первое поручение, которое я получил от руководства Гагаузии, – это пересмотреть все наши соглашения, которые были подписаны в рамках сотрудничества с регионами – партнерами других стран".

По его словам, пересмотрены договоры с иностранными университетами, в рамках которых наша молодежь по окончании учебных заведений, отправлялась на обучение за границу.

"Если мы не будем создавать сегодня условия для молодежи в нашей стране, то через лет пятнадцать – двадцать кому будут нужны наши стратегические программы по развитию?" - отметил Влах.

По его словам, проводится работа по разностороннему стимулированию учащихся в вузах автономии.

"Мы выделили более ста бюджетных стипендий для Комратского госуниверситета. Ежегодно вместе с башканом обходим наши школы, лицеи, встречаемся и говорим с выпускниками, агитируем за то, чтобы они поступали в наш университет, в вузы Республики Молдова и старались оставаться здесь и реализовывать свои планы, будущее на родине", - сообщил Влах.

Несмотря на прилагаемые усилия, ситуация с массовым отъездом и невозвращением молодежи, остается в целом нерешенной. Для изменения положения требуется совместные действия государства на всех уровнях.

Кристина Буга
© Sputnik / Miroslav Rotari
Буга: В Молдове проблему депопуляции решать будет тяжело

"В ходе зарубежных поездок мы всегда стараемся встречаться с жителями Гагаузской автономии, с нашими гражданами – обязательно у нас запланированы встречи с нашими студентами. Помимо прочего, мы, конечно же, рассказываем о новых возможностях для людей, о том, что мы уже смогли кое-что изменить в лучшую сторону и сделать в Гагаузии; агитируем за то, чтобы люди возвращались домой", - сказал Влах.

По его словам статистика в этом плане все-таки удручающая.

"Из ста опрошенных только 5-6% готовы вернуться домой и начать жизнь у себя на родине. Это проблема, которую необходимо решать совместно, вместе с государством, с региональными и местными властями, - подчеркнул Виталий Влах.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Болгария не будет присоединяться к соглашению ООН по миграции
Зорин: миграция — важный фактор регулирования межнациональных отношений
Теги:
молодежь, Гагаузия, миграция
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кто стал победителем и финалистом конкурса European Tree of the Year 2019
Додон: необходимо восстановить доверие граждан к институтам власти
Игорь Додон об ответственности политического класса - видео
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться