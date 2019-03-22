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Погода в Молдове - какие сюрпризы ждут страну весной и летом 2019 года

© REUTERS / Stephane Mahe
Пресс-центр
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В пятницу, 22 марта, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Погода и климат — особенности весны и лета 2019 в Молдове".

Что происходит с погодой в Молдове в контексте изменения климата на Земле? Как будет меняться погода в нашей стране в ближайшие годы? С какими угрозами может столкнуться РМ из-за изменения климатических условий? Возможно ли повторение снежного апокалипсиса, который произошел в апреле 2017 года? Какой будет погода весной и летом 2019 года? Об этом расскажут:

— начальник Метеорологического центра Государственной Гидрометеорологической Службы Лидия ТРЕЩИЛО;
— менеджер офиса Изменение климата Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий СКОРПАН.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
какая погода в Молдове, погода в Молдове, климат, погода
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