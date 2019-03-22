Погода в Молдове - какие сюрпризы ждут страну весной и летом 2019 года

Что происходит с погодой в Молдове в контексте изменения климата на Земле? Как будет меняться погода в нашей стране в ближайшие годы? С какими угрозами может столкнуться РМ из-за изменения климатических условий? Возможно ли повторение снежного апокалипсиса, который произошел в апреле 2017 года? Какой будет погода весной и летом 2019 года? Об этом расскажут:
— начальник Метеорологического центра Государственной Гидрометеорологической Службы Лидия ТРЕЩИЛО;
— менеджер офиса Изменение климата Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий СКОРПАН.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.