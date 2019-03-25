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Молдаване в Эстонии

CC0 / Pixabay
Пресс-центр
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В понедельник, 25 марта, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев - Таллинн на тему "Молдавская община в Эстонии".

Молдаване расселяются по всему миру. Одна из молдавских общин обосновалась в Эстонии. При этом наши соотечественники в этой стране поддерживают тесную связь с Молдовой.

Как живут молдаване вдали от родины, чем занимаются, с какими трудностями сталкиваются, какие традиции своего народа сохраняют - об этом расскажут участники видеомоста:

в Таллинне:
— Посол Республики Молдова в Эстонии Инга ИОНЕСИЙ;
— председатель Молдавского общества "Лучафэрул" Стелла ЕНАКИЙ;
— председатель Молдавского общества "Каса Маре" Василе МОНУЛ.

В Кишиневе:
— Заместитель директора Бюро по связям с диаспорой Правительства Республики Молдова Геннадий СЛОБОДЕНЮК.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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