Молдаване в Эстонии

В понедельник, 25 марта, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев - Таллинн на тему "Молдавская община в Эстонии".

Молдаване расселяются по всему миру. Одна из молдавских общин обосновалась в Эстонии. При этом наши соотечественники в этой стране поддерживают тесную связь с Молдовой.

Как живут молдаване вдали от родины, чем занимаются, с какими трудностями сталкиваются, какие традиции своего народа сохраняют - об этом расскажут участники видеомоста:

в Таллинне:

— Посол Республики Молдова в Эстонии Инга ИОНЕСИЙ;

— председатель Молдавского общества "Лучафэрул" Стелла ЕНАКИЙ;

— председатель Молдавского общества "Каса Маре" Василе МОНУЛ.

В Кишиневе:

— Заместитель директора Бюро по связям с диаспорой Правительства Республики Молдова Геннадий СЛОБОДЕНЮК.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.