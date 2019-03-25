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Инга Ионесий

Посол РМ в Эстонии: нашим соотечественникам небезразлична судьба Молдовы

© Sputnik /
Пресс-центр
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Молдаванам прекрасно живется в Эстонии

В Эстонии по сравнению с другими странами, например, Италией и Испанией, небольшое, но активное сообщество молдаван. В этой балтийской республике насчитывается около шестисот наших соотечественников. Как и в других странах, они нуждаются и в поддержке, и в заботе, и в сотрудничестве. Об этом заявила посол Республики Молдова в Эстонии Инга Ионесий в пресс-центре Sputnik Молдова на видеомосте Кишинев-Таллин.

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"Радует, что сотрудничество между Бюро по связям с диаспорой и заграничными диаспорами молдаван в последние годы очень активно. Это демонстрирует, что правительство страны уделяет большое внимание тем согражданам, соотечественникам, которые находятся заграницей", - сказала посол.

По ее словам, молдаване Эстонии активно продвигают традиции и культуру своей страны.

"В Эстонии в прошлом году отметили двадцатилетие Ассоциации молдаван "Лучафэрул". В организации уделяют большое внимание сотрудничеству между проживающими в Эстонии молдаванами, а также поддерживают с посольством РМ в Таллине тесные отношения, которое сложилось изначально", - сказала посол.

"Если мы говорим о развитии культуры и традиций, я не могу не отметить художников. В нашей диаспоре есть очень талантливые макстера. В их картинах присутствуют и молдавские пейзажи, и молдавский колорит. Многие из эстонцев очень хорошо ознакомлены с их творчеством. В частных коллекциях есть картины молдавских мастеров. Это тоже одно из направлений продвижения молдавских традиций и культуры", - отметила дипломат.

По словам участников видеомоста в Таллине, молдаване достаточно интегрированы в эстонское общество. Они знают три и более языков.

Отвечая на вопрос о причинах отъезда из Молдовы, посол РМ, отметила, что случаи разные.

"Молодежь приезжает сюда учиться. Уровень и система образования в Эстонии – на очень высоком уровне. Нужно отдать должное правительству в развитии этой системы. Обучаясь, кто-то из студентов находит себе пару, женятся, выходят замуж и остаются здесь. Кто-то после окончания вуза находит себе работу", - отметила посол.

По ее словам, зарплаты в Эстонии несравнимо выше, чем в Молдове, что привлекает людей.

Тем не менее, подчеркнула дипломат, соотечественники не утрачивают связи с Молдовой, и им не безразлично, что происходит на исторической родине.

"Они скучают по своей стране, связаны с ней. Выборы показали, что они активно следят за событиями, которые происходят в Молдове. Им небезразлична судьба страны", - отметила Инга Ионесий.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

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