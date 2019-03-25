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О любви к Родине, преданности, ответственности и гордости за неё

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Во вторник, 26 марта, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Презентация молодёжного проекта "Волонтеры Победы НПО "Молодая Гвардия".

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач социальных организаций. Детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.

Без него человек не ощущает своих корней, не знает истории своего народа. Принимая участие в проекте "Волонтеры Победы", очень важно донести до подрастающего поколения – чувство личной ответственности за свою Родину и ее будущее. Пробудить любовь к родной земле, формируя такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и гражданином своей страны.

Проект "Волонтеры Победы", направлен на развитие нравственно-патриотического воспитания личности ребёнка, любви к Родине, преданности, ответственности и гордости за неё.

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Основное назначение проводимой работы - создание условий для освоения ребятами социально значимого опыта в различных видах деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию.

Инициаторы призывают всю молодёжь поддержать акции по данной тематике. На протяжении года активисты и добровольцы поддерживают ветеранов, приводят в порядок могилы павших солдат, проводят исторические викторины и различного рода мероприятия в рамках движения.

На пресс-конференции будет презентован план мероприятий по увековечению памяти павших защитников Родины.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
движение "Волонтеры Победы", День Победы
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