Во вторник, 26 марта, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Презентация молодёжного проекта "Волонтёры Победы".

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач социальных организаций. Детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств. Без него человек не ощущает своих корней, не знает истории своего народа. Принимая участие в проекте "Волонтеры Победы", очень важно донести до подрастающего поколения чувство личной ответственности за свою Родину и ее будущее, пробудить в детях любовь к родной земле, формируя такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и гражданином своей страны.

Проект "Волонтеры Победы" НПО "Молодая Гвардия", направлен на развитие нравственно-патриотического воспитания личности ребёнка, любви к Родине, преданности, ответственности и гордости за неё. Основное назначение Проекта - создание условий для освоения ребятами социально значимого опыта в различных видах деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию.

Мы призываем всю молодёжь поддержать наши проекты по данной тематике. На протяжении года наши активисты поддерживают ветеранов, приводят в порядок могилы павших солдат, организуют исторические викторины и различного рода мероприятия в рамках движения.

На пресс-конференции будет представлен план мероприятий по увековечению памяти павших защитников Родины.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.