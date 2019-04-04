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Никита Роменский, Илона Ведрашко, Дарья Коломиец, Екатерина Медведева и Сергей Томайлы

Ведрашко: молодежь нашей страны не знает своих героев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (12)
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Молдавские студенты и лицеисты готовятся провести просветительские акции, которые призваны ознакомить молодежь страны с подлинной историей Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. В ответ на попытки фальсификации истории в молдавских учебных заведениях молодые люди страны объединяются для того, чтобы распространять правдивую информацию о событиях Великой Отечественной войны и, в частности, участия в ней наших соотечественников, сражавшихся в советской армии против немецких захватчиков и их союзников. Об этом рассказали участники проекта "Волонтеры победы" на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Молодежь нашей страны не знает своих героев. Во многих странах снимают документальные и художественные фильмы о войне. Но в Молдове это проблема. Мы попытаемся ее решить публикацией короткометражных роликов о героях войны в соцсетях и на телевидении", - сказала волонтер проекта Илона Ведрашко.

По словам участников пресс-конференции, одна из задач проекта – консолидировать молодежь, которую не устраивает фальсификация истории.

"Движение "Волонтеры победы" сплачивает вокруг себя всю молодежь, которой не безразлично прошлое своей страны, молодежь, которая гордится поступками старшего поколения в период Великой Отечественной войны",  - сказал ученик столичного лицея им. В.Герцля Никита Роменский. 

Ветераны Великой Отечественной войны
© Photo: Facebook / Dodon Igor
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Он обратил внимание на то, что сегодня в образовательных учреждениях страны "пытаются фальсифицировать исторические события – героев-освободителей приравнивают к оккупантам, а на изучение такой важной темы как Великая Отечественная война уделяется всего два-три часа".

"К сожалению, сегодня молодежь плохо знает о событиях Ясско-Кишиневской операции, о боях у Шерпенского плацдарма, об именах героев Молдовы – уроженцев Советского Союза – Алексее Бельском, Сергее Палецком, Владимире Бочковском и других", - добавил Роменский.

По его словам, сохранение исторической памяти – очень важно.

"Одной из главных задач молодежного движения "Волонтеры победы" является сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и популяризация этой темы среди молодежи", - сказал Роменский.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (12)

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Теги:
молодежь Молдовы, движение "Волонтеры Победы", ВОВ
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