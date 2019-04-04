Спорт для всех – объединяющая идея для Молдовы

В четверг, 4 апреля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Спорт и здоровье для всех – объединяющая идея для Молдовы".

Для любой страны достижения в спорте являются визитной карточкой. Поэтому для многих государств развитие спорта, соответствующей инфраструктуры, здорового образа жизни - среди приоритетных задач внутренней политики.

Как обстоят дела с развитием спорта в Молдове? Можно ли назвать Молдову спортивной страной? О проблемах и достижениях молдавского спорта, о развитии спортивной инфраструктуры, о здоровом образе жизни и других важных аспектах развития физкультурного и здорового общества пойдет речь на мероприятии.

Участники:

— ректор Государственного университета физкультуры и спорта Вячеслав МАНОЛАКИ;

— зампредседателя Олимпийского комитета РМ, олимпийский чемпион Лариса ПОПОВА;

— исполнительный директор Академии спорта им. А.Перванчука, президент гандбольного клуба "Олимпус-85 USEFS" Алексей ПЕРВАНЧУК.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.