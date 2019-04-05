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Лариса Попова

Попова: спорт в Молдове развивается, но его необходимо финансировать

© Sputnik / Osmatesco
Пресс-центр
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Чтобы добиваться высоких результатов в различных дисциплинах, в стране должна быть соответствующая инфраструктура и достойное финансирование – иначе медали будут редкостью.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Государство должно выделять гораздо больше средств на спорт – неудовлетворительное финансирование не позволяет молдавским спортсменам реализовать свои таланты. Таким был лейтмотив выступления известных спортивных специалистов, участвовавших в обсуждении в пресс-центре Sputnik Молдова.

"У нас в Молдове есть очень талантливые спортсмены. И их не мало. Но мы не можем им помочь реализовать себя, достичь высоких результатов", - сказала зампредседателя Олимпийского комитета, олимпийская чемпионка Лариса Попова.

Среди причин такой ситуации она назвала плохо развитую спортивную инфраструктуру и недостаток денежных средств.

"Необходимые условия для некоторых видов спорта абсолютно отсутствуют. В других видах, возможно, есть инфраструктура, но финансирование для поддержки – маленькое. Например, на академическую греблю в этом году выделено 250 тысяч леев", - сообщила Попова.

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Такие мизерные суммы не позволяет молдавским спортсменам адекватно тренироваться и участвовать в международных соревнованиях. По словам зампреда Олимпийского комитета, из-за нехватки денег наша команда может не принять участие в престижных соревнованиях по академической гребле.

"Вычеркнула из бюджета юниорский чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира. Я вынуждена была это сделать... Так как у меня есть четыре спортсмена, которые готовятся и будут пытаться в этом году выполнить квалификацию на Олимпийские игры", - отметила Попова.

Специалист также обратила внимание на проблемы со спортивной медициной.

Тем не менее, вопреки неблагоприятным обстоятельствам, спорт в Молдове развивается.

"Несмотря на все сложности, наши спортсмены занимаются, тренеры работают. Результаты сравнительно неплохие", - сказала Попова.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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